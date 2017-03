Roma, Fazio non si arrende: "Scudetto possibile. Se vinco il derby..."

24/03/2017 14:22

ROMA FAZIO SCUDETTO DERBY / Derby, rincorsa scudetto, ambienamento in Italia: Federico Fazio non salta nessuna news Roma parlando ai microfoni di 'Roma Radio' del momento della formazione di Spalletti. Il centrale argentino, arrivano nel calciomercato estivo, parte dall'eliminazione all'Europa League: "E' un peccato, ero convinto fosse la nostra competizione, potevamo vincere. Adesso abbiamo la Coppa Italia e dobbiamo ripartire. Vincere questa partita e vincere tutto, con questa voglia".

Fazio benedice la pausa delle nazionali e mette in guardia dai cali di tensione in vista di impegni sulla carta abbordabili contro Empoli e Bologna: "Ci voleva la pausa, dopo Natale abbiamo giocato molte partite. Ma è molto importante per noi recuperare. Tutte le partite sono diverse. E' importante pensare ora all'Empoli e poi dedicarci al derby. Dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro".

Alla ripresa ci sarà l'incrocio Napoli-Juventus con la Roma spettatrice interessata, poi il derby con le curve dell'Olimpico senza barriere. Fazio fa capire che il suo obiettivo è ancora raggiugere la Juventus: "Per me dobbiamo guardare avanti e mirare al primo posto. Pensiamo a battere l'Empoli, guardando sempre avanti mai indietro. Siamo secondi da inizio stagione, dobbiamo guardare avanti".

Roma, vincere il derby: la promessa di Fazio

Poi si parla del suo modo di giocare e la tranquillità che traspare in campo: "Non perdo la palla, ma si sente sempre un po' di pressione, è normale. Chiunque vuole vincere ce l'ha, è buono sentirlo perché ti aumenta la concentrazione, ti fa sentire vivo". Infine una promessa: "Adoro il dulce de leche argentino. Se vinco il derby non lo mangio più per un mese".

B.D.S.