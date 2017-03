Crotone, Rohden ci crede: "Col Chievo possiamo vincere"

25/03/2017 01:31

CROTONE ROHDEN / Marcus Rohden ha fatto il punto sul suo Crotone. Il centrocampista ha parlato anche della prossima gara contro il Chievo: "Stiamo sostenendo doppi allenamenti oggi e domani. Ci stiamo allenando molto duramente per arrivare freschi alla prossima partita contro il Chievo - spiega attraversi i canali ufficiali del club - Arrivano nove gare importanti e da vincere, io mi sento pronto e non vedo l'ora che arrivi la prossima gara. Chievo? All'andata abbiamo fatto una bella partita, se giochiamo come allora abbiamo possibilità di portare a casa i tre punti. Le mie prestazioni? Corro molto, è una delle cose migliori che faccio in campo, è una cosa veramente importante nel contesto della partita".

M.D.A.