Juventus, Uva: "Commissione antimafia dovrebbe pensare ad altro"

24/03/2017 14:07

JUVENTUS UVA FIGC / Marcello Uva, direttore generale della Figc, ha parlato delle recenti audizioni in Commissione Antimafia del legale della Juventus e delle indagini della Procura Federale: "E' in corso un'attività pensale verso alcune persone che non vede coinvolta la Juventus - le sue parole a 'Sky' -. C'è un'attività della Procura Federale con la violazione di alcune norme. Siamo sereni, credo che si stia puntando troppo l'attenzione su una cosa banale. L'attenzione della Commissione Antimafia dovrebbe essere rivolta ad attività ben diverse dai biglietti ad una curva".

B.D.S.