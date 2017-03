Palermo, Baccaglini: "Investiremo sui giovani, Lo Faso e Pezzella importanti"

24/03/2017 13:50

PALERMO BACCAGLINI / Paul Baccaglini, nuovo presidente del Palermo, stasera assisterà alla gara del 'Renzo Barbera' tra Italia e Albania. Ai microfoni di 'Sky' ha parlato del suo progetto basato sui giovani: "Il settore giovanile del Palermo è sempre stato un settore importante, noi vogliamo investirvi e ho individuato alcuni giocatori che in futuro faranno parte della Nazionale. Lo Faso e Pezzella sono due elementi importanti, poi ho avuto possibilità di chiacchierare coi dirigenti del settore giovanile e c'è un movimento molto interessante che sarà alla base del Palermo dei prossimi anni. C'è anche Ruggiero che ha dovuto cantare in spogliatoio prima della partita con la Roma. Selfie e abbracci con i tifosi? Non è una costrizione è un grande piacere, stare insieme alla gente e condividere le emozioni è qualcosa di bello. Il match di stasera è un’opportunità per celebrare il calcio italiano, la Nazionale rappresenta la punta di diamante del football made in Italy ed è un piacere accoglierli".

M.D.A.