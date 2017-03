Roma, pacco sospetto vicino Piazza San Pietro: falso allarme

Artificieri in azione vicino San Pietro © Calciomercato.it

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

24/03/2017 13:46

ROMA FALSO ALLARME BOMBA / Falso allarme bomba a Roma. Nei pressi di Borgo Sant'Angelo, a pochi passi da Piazza San Pietro, è stata trovata una valigia sospetta, lasciata incustodita vicino la sede dell'Università Lumsa. L'oggetto ha insospettito i passanti che hanno allertato le forze dell’ordine: intervenuti sul posto intorno a mezzogiorno, gli artificieri hanno stabilito che si trattava di un falso allarme. All'interno del pacco, infatti, sarebbero stati trovati vestiti e medicinali. La via è stata chiusa per permettere l'intervento delle forze dell’ordine. Cresce l'allerta nella Capitale per il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e dopo l'attacco terroristico a Londra nei giorni scorsi.

M.D.A.