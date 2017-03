24/03/2017 13:19

ITALIA ALBANIA / Italia e Albania stasera scenderanno in campo per la gara di qualificazione al Mondiale 2018. Calciomercato.it ai suoi folower di Twitter ha chiesto un parere sul risultato del match: per il 74% dei votanti vinceranno gli azzurri, il 14% si apsetta un pareggio, mentre solo il 12% pronostica il successo degli albanesi.

M.D.A.