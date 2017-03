24/03/2017 12:49

SAMPDORIA MURIEL INFORTUNIO - Il problema al flessore della coscia destra patito ieri durante il primo tempo di Colombia-Bolivia, costringerà Luis Muriel a lasciare il ritiro della Nazionale. L'attaccante della Sampdoria, infatti, tornerà a Genova per ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Brutta tegola per il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo.

A.L.