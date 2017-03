Milan, closing più vicino: arrivati altri 30 milioni

Mario D'Amiano

24/03/2017 13:11

MILAN CLOSING / Passi in avanti per il closing tra Fininvest e Ses, che lavorano per il passaggio di proprietà del Milan. Come riporta 'Premium Sport', è arrivata un'altra parte della terza caparra da 100 milioni di euro: dopo i 20 milioni dei giorni scorsi, in queste ore ne sarebbero arrivati altri 30 dagli investitori cinesi. Restano quindi soltanto 50 milioni da parte di Sino Europe Sports per ottenere la proroga. C'è ottimismo tra le parti, il closing è previsto per il 14 aprile, il giorno prima del derby. Il Milan potrebbe quindi diventare dei cinesi a ridosso di Pasqua. Si attendono comunicati ufficiali.

M.D.A.