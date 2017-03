Italia-Albania, le probabili formazioni: quattro punte per Ventura, De Biasi attendista

24/03/2017 12:45

ITALIA ALBANIA PROBABILI FORMAZIONI / Questa sera a Palermo si giocherà Italia-Albania, match valido per la quarta giornata del 'Gruppo G' per le qualificazioni al Mondiale 2018. I ragazzi di Ventura sono chiamati alla vittoria per non rischiare di perdere il passo nei confronti della Spagna, impegnata contro l'Israele. Il commissario tecnico azzurro, riporta la 'Gazzetta dello Sport', schiererà l'offensivo 4-2-4, con Insigne e Candreva sugli esterni e Belotti e Immobile al centro. A centrocampo, invece, Verratti si affiancherà a De Rossi, che avrà compiti più difensivi. Davanti a Buffon dovrebbero esserci Zappacosta, Barzagli, Bonucci e De Sciglio. Gianni De Biasi per la sua Albania proporrà invece un modulo più attendista. Nel suo 4-5-1 spiccano le presenze degli 'italiani' Strakosha, Hysaj, Ajeti e Memushaj. Il difensore del Torino, però, ha avuto un problema nella rifinitura ed è da valutare. L'unica punta dovrebbe essere Cikalleshi. Queste le probabili formazioni:

Italia (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Barzagli, Bonucci, De Sciglio; Verratti, De Rossi; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne. All.: Ventura.

Albania (4-5-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Veseli, Agolli; Lila, Abrashi, Kukeli, Memushaj, Sadiku; Cikalleshi. All.: De Biasi.

M.D.A.