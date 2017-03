Calciomercato, arriva la conferma: "Lyanco è del Torino"

24/03/2017 12:37

TORINO LYANCO JUVENTUS - Il Torino ha battuto la Juventus, questa volta non sul campo ma sul terreno del calciomercato. Il 20enne difensore centrale Lyanco sarà a disposizione del tecnico granata Sinisa Mihajlovic a partire dalla prossima stagione. La conferma della felice conclusione della trattativa è arrivata direttamente dal direttore sportivo del San Paolo, club proprietario dell'80% del cartellino del calciatore: "L'affare è chiuso, Lyanco è del Torino - ha detto José Neto Jacobson a 'Gazeta Esportiva' - E' stato ceduto e andrà via". Un affare da 6 milioni di euro più 2 di bonus, il calciatore potrebbe arrivare in Italia nel fine settimana per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale con il club di Urbano Cairo.

A.L.