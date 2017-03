Calciomercato Inter, Brozovic può partire: Berardi affare possibile

24/03/2017 11:57

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC BERARDI / Permanenza incerta per Marcelo Brozovic all'Inter. Il talento croato, che non è ai primi posti nelle gerarchie di Pioli, potrebbe essere ceduto la prossima estate. Come riporta il 'Corriere dello Sport', su di lui ci sono gli occhi di Tottenham e Monaco, anche se la clausola rescissoria da 50 milioni spaventa. Per un calciatore che può andare, c'è un altro in odore di Inter: si tratta di Domenico Berardi, che il Sassuolo può cedere a cifre molto elevate. Giorgio Squinzi, presidente neroverde, lo ha spiegato ieri a 'Radio 24': "Di lui farei una vera e propria bandiera del club, ma è chiaro che se arriva qualcuno con 40 o 50 milioni di euro...".

M.D.A.