Calciomercato Inter, Suning vuol tornare grande. Lo farà con Pioli o Conte?

Andrea Della Sala (@dellas8427)

24/03/2017 12:04

CALCIOMERCATO INTER PIOLI CONTE SIMEONE / L'Inter spera ancora di poter raggiungere il terzo posto (distante 8 punti) che significherebbe partecipare ai preliminari di Champions League. Nella prossima estate, a prescindere dal piazzamento in questo campionato, Suning investirà nel mercato Inter per costruire una squadra molto competitiva in grado di poter lottare per le prime posizioni. Non è ancora chiaro, però, se il progetto della nuova proprietà includerà anche Stefano Pioli, tecnico che ha saputo rimettere in carreggiata una stagione che sembrava ormai persa, oppure se prevederà l'arrivo di un nuovo allenatore dal calciomercato. Tra la permanenza di Pioli e l'arrivo di uno tra Conte e Simeone, il mercato dell'Inter in estate sarà parecchio movimentato: da Manolas a Ricardo Rodriguez, passando per Verratti, Sanchez, Berardi e Bernardeschi.

SUNING PENSA IN GRANDE: CORTEGGIA CONTE E SOGNA SANCHEZ E VERRATTI

L'ottimo lavoro fatto fino a questo momento da Stefano Pioli potrebbe non bastare per garantirgli la riconferma. La gestione avuta dal tecnico emiliano ha soddisfatto tutti, dai giocatori, alla società fino ai tifosi, ma la proprietà di Suning potrebbe voler puntare su un nome più blasonato, su un nome che anche a livello europeo possa garantire un certo appeal. Il primo tecnico sulla lista sarebbe Antonio Conte; Suning vuole riportare in Italia l'allenatore ora alla guida del Chelsea e per farlo sarebbe disposta a offrirgli un contratto molto importnate e parecchi milioni da destinare al mercato. Se la proprietà dovesse convincere Conte ad accettare l'incarico di guidare l'Inter, la società proverebbe ad accontentarlo nella prossima finestra di trasferimenti: Manolas diventerebbe l'obiettivo numero uno (già cercato anche dal Chelsea la scorsa estate); in mezzo al campo si tenterebbe l'assalto a Verratti (difficile riuscire ad accontentare il Psg) oppure a Strootman ritornato in questa stagione ad alti livelli dopo l'infortunio, anche se l'olandese sta trattando con la Roma per il rinnovo. Per quanto riguarda il reparto offensivo ad affiancare Icardi potrebbe essere Alexis Sanchez, ormai alla fine della parentesi inglese con l'Arsenal e voglioso di intraprendere un progetto vincente. Un mercato da sogno, ma che potrebbe diventare realtà soprattutto se l'Inter riuscisse nel miracolo di arrivare in Champions League. L'alternativa a Conte potrebbe essere Simeone, ma l'allenatore dell'Atletico Madrid non sembra ancora intenzionato a voler lasciare i colchoneros, soprattutto nell'anno in cui passeranno nel nuovo stadio e in cui potrebbero esserci buoni investimenti.

PIOLI, NEL SEGNO DELLA CONTINUITA'. E VIA AL MERCATO 'ITALIANO'

L'addio a Pioli, però, non è così scontato perché la società interista è combattuta e valuta anche l'ipotesi di dare fiducia al tecnico che ha saputo ridare un senso alla stagione, dopo la negativa prima parte con de Boer. Se il tecnico emiliano dovesse rimanere alla guida dell'Inter, il mercato non sarebbe assolutamente ridimensionato perché l'obiettivo di Suning è quello di tornare competitivi e proprio in quest'ottica sta lavorando il ds Ausilio. Per il reparto difensivo continuano i contatti per il terzino del Wolfsburg Ricardo Rodriguez, trattativa per la quale c'è parecchio ottimismo. L'altro nome per il reparto arretrato è quello di De Vrij della Lazio, l'olandese è un pallino di Pioli e l'Inter seguirà de Vrij anche durante le sfida della sua Olanda. L'altro reparto che potrebbe subire maggiori ritocchi sarà quello offensivo, dove gli obiettivi arrivano dalla Serie A: Berardi e Bernardeschi sono da tempo sul taccuino nerazzurro e in estate l'Inter potrebbe accelerare per arrivare a uno dei due. Per Berardi, però, il presidente del Sassuolo Squinzi vuole 50 milioni. Inoltre, gli occhi sono puntati sul giovane attaccante della Sampdoria Schick, per il quale c'è grande concorrenza, ma l'Inter sembra essere partita prima della altre. Un mercato diverso, più 'italiano', ma comunque di ottimo livello per un'Inter che vuole tornare ad affacciarsi nel calcio che conta.