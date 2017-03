Manchester United, Griezmann è ad un passo

24/03/2017 11:45

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED GRIEZMANN / La telenovela tra il Manchester United e Griezmann potrebbe concludersi presto. Il pressing dei 'Red Devils' sull'attaccante dell'Atletico Madrid è costante e, secondo il 'Manchester Evening News', il giocatore si sarebbe ormai convinto ad accettare il trasferimento. Il portale britannico cita fonti vicine al francese, secondo cui l'affare sarebbe ormai in via di definizione, per la gioia di Mourinho che avrebbe trovato finalmente il partner ideale per Ibrahimovic. La clausola di 100 milioni di euro necessaria per liberare 'Le Petit Diable', del resto, non è un problema per il club inglese.

N.L.C.