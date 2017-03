Real Madrid, scambio da urlo con il Chelsea

24/03/2017 11:13

CALCIOMERCATO REAL MADRID CHELSEA / Clamorosa indiscrezione di mercato dall'Inghilterra. Il Real Madrid insiste per Hazard e Courtois, ma il Chelsea non sembra intenzionato a lasciar andar via i due top players belgi. Per convincere i londinesi, Florentino Perez pensa a un super scambio. Secondo il 'Daily Mail', il numero uno madridista, che vuole mettere a segno grandi colpi sul mercato nell'anno delle elezioni presidenziali dei 'blancos', mette sul piatto Morata e James Rodriguez. Del resto, Conte stravede per l'attaccante spagnolo e il colombiano sarebbe un ottimo sostituto per Hazard. Il belga andrebbe a comporre, nel Real, una mediana da urlo con Kroos e Modric.

N.L.C.