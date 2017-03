Calciomercato Roma, derby con la Lazio per un brasiliano

24/03/2017 10:46

CALCIOMERCATO ROMA RODRIGO CAIO / Il calciomercato Roma è pronto ad entrare nel vivo. I giallorossi preparano le strategie per la prossima stagione. Anche in vista di qualche cessione eccellente: Manolas, per esempio, è dato sempre più in lista di sbarco. Per questo, a Trigoria la ricerca di un difensore sta diventando prioritaria. Torna caldo, in particolare, il nome di Rodrigo Caio, come già segnalato dalla nostra redazione. Secondo il 'Messaggero', il futuro ds Monchi lo avrebbe già messo in agenda: per strappare il difensore verdeoro al San Paolo servono intorno ai 12-13 milioni di euro. Ma c'è da fare i conti con la concorrenza: il giocatore piace a molti, in Europa. In particolare, secondo la 'Gazzetta dello Sport', alla Lazio: anche dalle parti di Formello sono intenzionati a mettere le mani sul brasiliano, in scadenza di contratto ad ottobre 2018. Si profila dunque una stracittadina di mercato.

N.L.C.