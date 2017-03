Calciomercato Napoli, MEGA offerta per Belotti

Nicola Lo Conte

24/03/2017 10:27

CALCIOMERCATO NAPOLI BELOTTI / Tutti pazzi per Belotti. Il 'Gallo' si sta definitivamente consacrando come giocatore di livello mondiale e come prossimo oggetto del desiderio del calciomercato. Le prestazioni con il Torino (capocannoniere con 22 reti) e con la Nazionale non lasciano insensibili i top club, che iniziano a farsi sotto con il presidente granata Cairo.

Belotti Napoli, Cairo dice no a 50 milioni più Pavoletti

Di recente, Juventus e Bayern Monaco, tra le altre, avevano effettuato i primi sondaggi per l'attaccante, senza però nessun abboccamento concreto. Ora, iniziano ad arrivare le prime offerte. Le prime, c'è da scommetterci, di una lunghissima serie. Secondo 'Tuttosport' ci ha provato l'Arsenal, mettendo sul piatto per l'ex Palermo una cifra intorno ai 50 milioni. Quindi, è stata la volta del Napoli: De Laurentiis ha offerto 50 milioni di euro cash e la possibilità di inserire contropartite tecniche (si è fatto, tra gli altri, il nome di Pavoletti). Il profilo del 'Gallo' sarebbe perfetto per il calciomercato Napoli in vista della prossima stagione. In entrambi i casi, il no del Torino è stato secco. Del resto, i granata possono farsi forti della mega clausola rescissoria da 100 milioni di euro posta sul cartellino dell'attaccante. Chi lo vorrà, dovrà avvicinarsi moltissimo a quella cifra.

A questo punto, Cairo spera che non ci sia nessuno disposto a staccare il famoso assegno a otto zeri. Il presidente vuole costruire un grande Toro sulle spalle di Belotti, ma bisognerà resistere a numerosi assalti. I tentativi di 'Gunners' e partenopei sono stati solo un assaggio, l'estate sarà rovente.