Juventus, Higuain torna prima: ecco perché

24/03/2017 10:17

NAPOLI JUVENTUS HIGUAIN / Non solo ansia e preoccupazioni derivanti da alcuni infortuni muscolari per la Juventus. La sosta per le nazionali ha portato anche buone nuove a Massimiliano Allegri. Nella notte, infatti, oltre al già citato Dani Alves, anche Gonzalo Higuain ha rimediato il cartellino giallo che gli consentirà di rientrare prima a Torino per preparare al meglio la partitissima contro il Napoli. Diffidato, il 'Pipita' salterà la gara di martedì notte contro la Bolivia.

D.T.