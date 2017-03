Milan, l'ex presidente Farina: "Chi sono questi cinesi?"

24/03/2017 10:10

MILAN CLOSING FARINA / Milan in attesa del closing. Sono settimane decisive per il futuro del club rossonero, in trattativa con investitori cinesi per il passaggio di proprietà. Giussy Farina, noto imprenditore ed ex proprietario dei rossoneri, ha detto la sua: "Sono stato costretto a lasciare per pagamenti in nero e quattro mesi di arretrati di Irpef. Altre società non la pagavano da anni, ma hanno voluto colpire me per consegnare il Milan a Berlusconi, che così l’ha avuto senza versare nulla - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Closing? Non so neanche che cosa significhi ‘sta parola. Ho capito soltanto che Berlusconi vuole vendere, ma non ho mai capito se gli piace il calcio o se gli piacciono i soldi del calcio. Anche per lui gli anni passano, lo vedo un po’ provato perché non ha più l’energia di quando l’avevo conosciuto. Ma poi chi sono questi cinesi? Non ce l’ho con i cinesi perché non sono razzista. Faccio soltanto un discorso generale. La mia coscienza non mi permetterebbe di trattare con chi non rappresenta in qualche modo l’identità di una squadra, che dovrebbe rimanere legata alla città e ai suoi tifosi. Così, invece, si tradiscono le tradizioni, la storia e l’ambiente".

MERCATO - "Se fossi presidente chi prenderei? Il più forte è Dybala, che da solo vale la metà della Juve. Ma se non si muove, cercherei di prendere Berardi. Consigli a Berlusconi? Di telefonarmi. Gli darei 5 euro di acconto e poi qualche italiano glielo troverei io. Altro che closing coi cinesi...".

M.D.A.