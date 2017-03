Calciomercato Juventus, Barça su Dybala: si valutano contropartite

24/03/2017 09:37

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA DYBALA / Non si fermano le indiscrezioni sul possibile affare tra Juventus e Barcellona per Paulo Dybala. Il talento argentino dei bianconeri piace da tempo al Barcellona, che per il prossimo calciomercato estivo sta pensando di allestire un attacco ancora più forte con la presenza de 'La Joya'. Il talento argentino avrebbe deciso di lasciare i bianconeri a fine stagione e sarebbe diventato l'obiettivo principale del club catalano. Come riporta il 'Mundo Deportivo', quando Ariedo Braida ha provato a contattare la Juve, la risposta di Marotta sarebbe stata una richiesta economica vicina a quella che ha permesso la cessione di Pogba al Manchester United, ovvero circa 120 milioni di euro. Dybala è da tempo in trattativa con la Juventus per il rinnovo. Nel suo nuovo contratto potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria. Inoltre, nel club blaugrana ci sono diversi calciatori che piacciono molto al calciomercato Juventus e che potrebbero rientrare nell'eventuale trattativa.

Calciomercato Juventus, le contropartite per Dybala

La scorsa estate la Juventus ha seguito con insistenza André Gomes, che ha poi deciso di accasatosi al Barça. Un altro grande obiettivo del recente passato è stato Ivan Rakitic, che ha da poco firmato il rinnovo. Infine, un uomo di esperienza che interessa alla dirigenza juventina è Javier Mascherano, accostato già ai bianconeri negli scorsi anni. Il Barça quindi, inserendo uno di questi profili, potrebbe decidere di fare uno sforzo non solo economico per Dybala, ma privarsi anche di elementi importanti. Intanto, le ultime indiscrezioni parlano di rinnovo vicino. L'argentino dovrebbe guardagnare un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione fino al 2021: vicino alle sue richieste, come anticipato già dalla nostra redazione. Entro fine marzo è atteso l'annuncio ufficiale, ma l'ombra del Barcellona resta.

M.D.A.