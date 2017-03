Qualificazioni Mondiali, risultati e marcatori: Brasile show

24/03/2017 09:54

QUALIFICAZIONI MONDIALI BRASILE / Il Brasile ipoteca la qualificazione a Russia 2018. La squadra di Tite centra un roboante successo in casa dell'Uruguay: inizialmente sotto per un rigore di Cavani, vince alla fine per 4-1 grazie alla tripletta di Paulinho e al gol di Neymar. I verdeoro allungano in testa alla classifica del girone sudamericano con 30 punti, la Celeste rimane al secondo posto con 23.

Si issa al terzo posto, a 22 punti, l'Argentina, che centra un successo fondamentale contro il Cile: basta un rigore di Messi a siglare l'1-0 finale. Segue a 21 punti la Colombia: anche per i Cafeteros vittoria per 1-0 di rigore, contro la Bolivia. A segno James Rodriguez, tifosi della Sampdoria in ansia per Muriel uscito anzitempo per infortunio.

Torna in corsa per un posto in Russia anche il Paraguay. I 'rojiblancos' battono 2-1 a domicilio l'Ecuador grazie alle reti di Valdez e Alonso, inutile la rete di Caicedo. L'Ecuador resta al quinto posto nel girone (quello valido per lo spareggio contro una rappresentante dell'Oceania) a 20 punti insieme al Cile, ma il Paraguay è lì, a quota 18. Nell'ultima gara, 2-2 tra Venezuela e Perù. Gli andini, sotto 0-2 per le reti di Villanueva e Otero, rimontano con Carrillo e Guerrero ma perdono l'occasione di rifarsi, restando a 15 punti. Tagliate ormai fuori Bolivia e Venezuela, con 7 e 6 punti.

N.L.C.