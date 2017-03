Calciomercato Juventus, nome nuovo dal Barcellona

24/03/2017 09:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAFINHA / Non contento della discontinuità di impiego a lui riservata da Luis Enrique, Rafinha sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare il Barcellona in estate. Incuriosite da questo scenario, già diverse squadre, secondo 'El Mundo Deportivo', avrebbero attivato i propri radar per il centrocampista brasiliano. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di rinforzi in mediana e pronta ad entrare in competizione con Arsenal e Liverpool.

D.T.