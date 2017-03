Calciomercato Juventus, nuove sirene inglesi per Marchisio

24/03/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCHISIO / Torna l'ombra della Premier League su Claudio Marchisio: come si legge sulle colonne di 'Tuttosport' oggi in edicola, il centrocampista della Juventus è nuovamente monitorato da Chelsea e Manchester United, che si sono informate più volte e in tempi distinti sul conto del calciatore, dopo i sondaggi della scorsa estate. Da Londra, addirittura, si ipotizzano contatti telefonici sull'asse Conte-Marchisio.

S.D.