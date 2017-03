Calciomercato Inter, osservatori in Olanda: tutti gli obiettivi

24/03/2017 08:20

CALCIOMERCATO INTER OLANDA / Fine settimana dedicato alle Nazionali. Se stasera l'Italia sarà impegnata contro l'Albania nella gara di qualificazione al Mondiale del 2018, domani toccherà all'Olanda contro la Bulgaria. La Nazionale di Danny Blind ha diversi giovani promesse che saranno seguite con attenzione dagli osservatori internazionali. Anche gli scout dell'Inter, riporta la 'Gazzetta dello Sport', seguiranno l'Olanda a Sofia e poi ad Amsterdam (dove la prossima settimana è prevista l'amichevole con l'Italia). Tra gli osservati del club nerazzurro ci sono due conoscenze del calcio italiano: Stefan de Vrij e Kevin Strootman. Il primo è un obiettivo seguito da tempo dal calciomercato Inter. Non ha ancora rinnovato con la Lazio e sono molte le squadre interessate a lui. I nerazzurri sono in constante contatto con l’agenzia che lo rappresenta, con un accordo verbale sull'offerta da 3 milioni più bonus per 4 anni: Lotito chiede 30 milioni di euro, ma i nerazzurri vorrebbero ottenerlo per 18-20. Per quanto concerne Strootman, invece, si tratterà di un primo colloquio esplorativo. Irapporti tra Inter e Roma sono ottimi e nessuno da Milano dovrebbe forzare per l'olandese. Oltre ai due, però, sono tanti altri i giovani interessanti per il calciomercato nerazzurro e non solo.

Calciomercato Inter, talenti dell'Olanda nel mirino

Nelle due partite dell'Olanda a mettersi in mostra sarà anche Davy Klaassen, centrocampista o attaccante esterno seguito dal Napoli in passato. Classe '93, è un punto fermo della Nazionale e dell'Ajax: su di lui c'è anche la Juventus oltre ad alcuni club di Premier League. Altro giovanissimo talento del centrocampo, inoltre, è Bart Ramselaar, che si sta mettendo in mostra con la maglia del PSV: a lui sono stati accostati anche Bayern Monaco e Lazio. Sempre per la zona nevralgica, spicca il nome di Tonny Vilhena, classe '95 del Feyenoord con una buona esperienza a livello internazionale: all'Inter piace da tempo ma è stato accostato anche ad altre 'big' europee. Infine, per la corsia sinistra potrebbe interessare Daley Blind, terzino 27enne del Manchester United.

M.D.A.