Calciomercato Inter, CLAMOROSO: Conte verso Milano? Abramovich gli prenota Neymar, ma lui...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/03/2017 07:50

CALCIOMERCATO INTER CONTE / La notizia di calciomercato del giorno arriva dalle colonne di 'Tuttosport': il presidente del Chelsea Roman Abramovich ha raggiunto l'accordo con la dirigenza del Barcellona per l'acquisto di Neymar a 180 milioni di euro, ma il regalo 'prenotato' per blindare Antonio Conte, corteggiato dall'Inter, non è stato gradito dal tecnico. L'allenatore leccese, infatti, nel corso di un incontro a cena faccia a faccia dopo la partita contro lo Stoke City, ha spiegato al suo presidente di preferire altri acquisti.

Il pressing di calciomercato Inter su Conte resta forte e preoccupa Abramovich che ha capito che da Nanchino fanno sul serio: Zhang Jindong lo ha avrebbe già contattato per avviare una trattativa che potrebbe avere risvolti commerciali per l'Abramovich imprenditore, per cui si aprirebbero le porte del mercato cinese.