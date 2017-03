Calciomercato Juventus, colpo Isco: rivelazione entourage e via libera Real

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

24/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Isco-Juventus: si può! Come si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', la rivelazione di calciomercato arriva direttamente dall'entourage del centrocampista spagnolo, legato al Real Madrid da un contratto in scadenza a giugno 2018 e corteggiato anche da Manchester City e Barcellona.

Se il presidente dei 'Blancos' Florentino Perez non dovesse riuscire a convincere il giocatore a prolungare il contratto, sarebbe pronto a favorire un trasferimento alla Juve o al City, per evitare di vedere il suo 'gioiello' in maglia blaugrana. Il presidente del Barcellona Josip Maria Bartomeu ha già promesso un ricco bonus a Isco.

Marotta e Paratici sono alla finestra, ma la priorità del calciomercato Juventus per il centrocampo del futuro resta Corentin Tolisso (senza dimenticare il 'sogno' Marco Verratti).