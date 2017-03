Juventus, Dani Alves rientra in anticipo da Allegri

24/03/2017 01:29

JUVENTUS BRASILE DANI ALVES - Dani Alves già nelle prossime tornerà a Torino. Il terzino brasiliano della Juventus era in diffida ed è stato ammonito nel match giocato nella notte italiana in casa dell'Uruguay: per l'ex Barcelona scatterà così la squalifica, che gli farà saltare la successiva gara delle Qualificazioni Mondiali contro il Paraguay in programma il 29 marzo. Allegri riavrà quindi Dani Alves in anticipo rispetto alle previsioni per preparare il big-match di Napoli alla ripresa del campionato. Per il nazionale verdeoro una prestazione positiva, condita dall'assist per Paulinho in occasione della rete del 4-1 finale in favore della Seleçao.

G.M.