Roma, Totti: "Per mio padre sono una 'pippa'. Non avessi giocato a calcio..."

ROMA TOTTI / Presente al 'Maurizio Costanzo Show', Francesco Totti si è raccontato, dall'amore per sua moglie Ilary a quello per la Roma: "Nessuno sapeva dei nostri incontri e la prima sera ci siamo dati un bacio. Io vado a pelle e la prima volta che l'ho vista ho pensato che era la donna della mia vita. Vecchiaia? Diventiamo campioni di burraco, una volta che smetteremo di lavorare".

ALTRA VITA - "Non avessi giocato a calcio, avrei fatto il benzinaio. Mi piaceva l'odore della benzina e poi vedevo i loro portafogli gonfi. Crescendo poi ho capito che non erano soldi loro".

GOL INDIMENTICABILE - "Quello dello scudetto, per quanto possa essere banale. Speravo di farlo e per fortuna ci sono riuscito, sotto la curva".

FAMIGLIA - "Sono le persone che mi hanno dato tutto, in ogni momento. Mio padre è soprannominato 'lo sceriffo', dato che riesce ad ottenere tutto ciò che gli si chiede in due minuti. Riccardo? E' bravo ma è un po' svogliato. Mio padre veniva a vedere me e lui. Ne segnavo 3 e Riccardo zero. Io ero una 'pippa' e lui un fenomeno (sorride ndr). Lo dice ancora oggi ma credo sappia che dice una scemenza. Magari mi dirà la verità una volta che smetterò col calcio".

PANCHINA - "Io rispetto ogni scelta che fa Spalletti, ovvio poi mi dispiaccia non giocare".

CHANEL - "Vorrebbe fare tante cose ma la vera passione è per gli animali. Vorrebbe diventare una veterinaria".

CHRISTIAN - "E' innamorato pazzamente di me e mi scruta dalla mattina alla sera. Per ognuno dei miei figli però c'è un amore diverso. Quarto? Tra poco toccherà fare il maschio, altrimenti Christian ci uccide. Ce lo ha chiesto".

