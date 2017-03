Colombia-Bolivia 1-0: James Rodriguez decisivo

23/03/2017 23:25

COLOMBIA BOLIVIA MONDIALE / Match molto equilibrato tra Colombia e Bolivia, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Russia del 2018. I padroni di casa sono stati costretti a fare a meno di Muriel al 35', causa infortunio, andando a caccia del vantaggio fino alla fine.

La situazione si sblocca all'83' con un calcio di rigore. Sul dischetto James Rodriguez, che si fa parare il tiro, per poi essere lesto nella ribattuta. Vantaggio decisivo e gara delicata superata con tre punti in tasca. Vittoria molto importante se si pensa alla classifica, dal momento che a 19 punti (ottenendo un pareggio) la Colombia avrebbe agganciato l'Argentina al sesto posto. A quota 21 inece si ritrova per ora al terzo, a -2 dall'Uruguay.

COLOMBIA-BOLIVIA 1-0: 83' James Rodriguez

CLASSIFICA: Brasile 27, Uruguay 23, Colombia 21*, Ecuador 20, Cile 20, Argentina 19, Paraguay 15, Perù 14, Bolivia 7*, Venezuela 5.

L.I.