Barcellona, Iniesta spaventa la Juve: "Adesso è tutto alle spalle"

23/03/2017 23:10

BARCELLONA INIESTA - Il Barcellona ha ritrovato il 'vero' Andres Iniesta nelle ultime uscite. L'asso blaugrana è pronto a fare la differenza nell'ultima parte di stagione, dove il Barça incrocerà anche la Juventus nei quarti di Champions League: "E' stato un anno diverso rispetto agli altri, mi sono dovuto fermare varie volte per delle situazioni sfortunate o infortuni muscolari - ha spiegato Iniesta in conferenza stampa dal ritiro della selezione spagnola - Ma adesso è tutto alle spalle, ho recuperato una buona condizione e in futuro tutto non potrà che migliorare. Sono felice: gioco e mi alleno bene, senza problemi. Speriamo di non avere altri intoppi da qui a fine stagione".



G.M.