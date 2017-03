Polonia-Italia, Di Biagio: "Spagna altra tappa importante"

23/03/2017 22:53

POLONIA ITALIA DI BIAGIO - Convincente vittoria dell'Italia nell'amichevole in Polonia. Gigi Di Biagio sorride al termine del match di Cracovia, vinto per 2-1 grazie alle prodezze di Pellegrini e Benassi: "Il risultato non è secondario, è importante quanto la prestazione perché ci dà ulteriore fiducia - ha dichiarato il Ct degli Azzurrini a 'Rai Sport' - Sono contento dei ragazzi, in tanti si sono messi in mostra, sono soddisfatto soprattutto da chi non ha giocato con frequenza in questo periodo come Calabria, Biraschi e Mandragora. Chiesa? Ha giocato solo il primo tempo, era tutto programmato. Aveva un piccolo problemino e ho preferito preservarlo. La Spagna? E' un'altra partita di preparazione importante, mi dà l'occasione di provare nuove soluzioni e vedere a che punto siamo in vista degli Europei".



G.M.