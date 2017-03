Under 21, Polonia-Italia 1-2: prodezze di Pellegrini e Benassi

Benassi in azione ©Getty Images

23/03/2017 22:38

POLONIA ITALIA UNDER 21 - Sorridono l'Italia Under 21 e Di Biagio. Nell'amichevole di avvicinamento agli Europei di categoria, gli Azzurrini hanno superato a Cracovia la Polonia che ospiterà proprio a giugno il torneo continentale. L'Italia si è imposta per 2-1 grazie ai due gioielli di Pellegrini e Benassi, che hanno reso vano il momentaneo pareggio di Kownacki. Nella ripresa Cerri ha anche calciato sul palo il rigore del possibile tris.



Polonia-Italia 1-2

29' Pellegrini; 42' Kownacki (P); 50' Benassi



G.M.