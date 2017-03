Calciomercato Juventus, Iniesta 'corteggia' Isco

23/03/2017 22:15

JUVENTUS INIESTA ISCO - Accostato anche alla Juventus in passato, Isco negli ultimi tempi sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento del Barcellona. Andres Iniesta ha speso parole al miele per il connazionale e stella del Real Madrid: "Ho parlato tante volte di Isco, è un calciatore fantastico, con un talento incredibile - ha detto l'alfiere del Barça in conferenza stampa dal ritiro della Spagna - Sta facendo bene ormai da tanti anni e milita in una delle squadre più forti in circolazione. E' un giocatore importante per il calcio spagnolo, è ancora giovane e ha la possibilità di crescere e migliorare ulteriormente".



G.M.