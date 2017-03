Napoli, infortunio Tonelli: il difensore manda un messaggio ai tifosi

23/03/2017 22:11

NAPOLI INFORTUNIO TONELLI / I tifosi del Napoli sono impazienti di rivedere in campo Tonelli che, tornato al meglio della forma, aveva messo in mostra le proprie doti di goleador. Un nuovo fastidio però lo ha tenuto ai box ma, attraverso il proprio profilo Instagram, l'ex Empoli manda un messaggio alla piazza: "Coming Back". Il tutto è corredato da un video nel quale lo si vede allenarsi. Il centrale potrebbe forse tornare tra i convocati in vista del doppio impegno contro la Juventus.

L.I.