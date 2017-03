Juventus, Allegri ritrova Mandragora: "Adesso sto bene"

23/03/2017 21:36

JUVENTUS MANDRAGORA - Sorride Rolando Mandragora, finalmente tornato disponibile dopo il grave infortunio al piede che lo ha costretto ad uno stop di diversi mesi. Prima il rientro con la Primavera della Juventus, adesso la convocazione con l'Under 21 per le amichevoli contro Polonia e Spagna.

L'ex centrocampista del Pescara, partito dalla panchina nel match di questa sera a Cracovia, ha dichiarato a 'Rai Sport' al termine del primo tempo: "Sto bene, cerco di allenarmi e farmi trovare pronto per qualsiasi occasione. L'Europeo di giugno? Chi non ci spera… Certo che voglio esserci", le parole di Mandragora che da qui a fine stagione cercherà anche di ritagliarsi un piccolo spazio anche nella formazione di Allegri visti i tanti impegni che attendono i bianconeri nei prossimi mesi. Il talento classe '97 è poi entrato nell'ultima mezz'ora dell'amichevole in casa della Polonia.



G.M.