24/03/2017 04:02

VERONA PAZZINI / Buone notizie in casa Verona. Giampaolo Pazzini, out nelle scorse settimane per problemi fisici, è tornato ad allenarsi in gruppo, come annunciato dalla stessa società con una nota ufficiale. Insieme a lui ha recuperato anche Ganz. Fabio Pecchia può quindi tirare un sospiro di sollievo e affrontare al meglio le prossime sfide.

M.D.A.