PASSENGERS - Huntelaar ha nostalgia di casa. Aubameyang a quota trenta

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

23/03/2017 20:00

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Behrami e Huntelaar verso casa. Bene Aubameyang, Gomez e Pastore. Delude Jovetic.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

VALON BEHRAMI (Watford): a 31 anni Behrami potrebbe decidere di far ritorno a casa, in Svizzera, con il Sion che si è messo sulle sue tracce, al punto di organizzare un incontro tra il mediano e il figlio del presidente Constantin.

KLAAS-JAN HUNTELLAR (Schalke 04): solo 15 presenze per Huntelaar, che ha già rifiutato la prima proposta per il rinnovo. La prossima stagione potrebbe vederlo protagonista, a 33 anni, in Olanda con il suo Ajax.

TOP DELLA SETTIMANA

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): terzo posto conquistato e Lipsia a -3 punti. Aubameyang ancora decisivo, siglando la rete dell'1-0 contro l'Ingolstadt.

MARIO GOMEZ (Wolfsburg): stagione decisamente negativa, con il Wolfsburg a ridosso della zona retrocessione. In questa fase le reti di Gomez saranno cruciali, come contro il Darmstadt, ultimo in classifica, battuto per 1-0 grazie alla rete dell'ex Fiorentina.

JAVIER PASTORE (Paris Saint-Germain): la corsa al Monaco è ancora viva e, quando non è Cavani a prendersi la scena, ci pensa Pastore con un doppio assist per Rabiot e Draxler, battendo il Lione.

FLOP DELLA SETTIMANA

STEVAN JOVETIC (Siviglia): positiva la sua avventura in Spagna ma non la gara decisiva contro il Leicester. Entra nella ripresa senza essere mai davvero nella sfida.