Napoli-Juventus, ottimismo per le condizioni di Reina

23/03/2017 20:23

NAPOLI JUVENTUS REINA / Rientrato a Napoli a causa dell'infortunio rimediato in Nazionale, Pepe Reina si è sottoposto quest'oggi agli esami del caso. Stando a quanto riportato da 'Radio Marte', le condizioni dell'estremo difensore non preoccuperebbero in maniera particolare la società partenopea. Reina potrebbe dunque recuperare, grazie anche alla sosta per le Nazionali, per la doppia sfida contro la Juventus tra campionato e Coppa Italia.

L.I.