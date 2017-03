Roma, Pallotta: "Lo stadio una svolta. Pjanic? Imparata la lezione"

23/03/2017 19:35

ROMA PALLOTTA / Il numero uno della Roma, James Pallotta, ha rilasciato un'intervista a 'sport360.com' dove ha toccato numerosi temi di attualità relativi al mondo giallorosso. Ecco alcuni passaggi: "Usando un termine del baseball potrei dire che siamo al secondo inning. Vogliamo costruire una potenza mondiale nel giro di 10 o 15 anni. Siamo consci di aver anche commesso degli errori in passato perché non è uno sport semplice questo, magari abbiamo fatto qualche passo avanti e poi uno indietro. Pjanic? Una lezione imparata. Stadio? Darà una svolta decisa e significativa al nostro progetto. Anche per i tifosi sarà bello, immaginate 50mila persone così vicine al campo".

O.P.