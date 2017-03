Italia-Albania, De Biasi: "So io chi non mi ha fatto andare in Nazionale"

23/03/2017 19:20

ITALIA ALBANIA DE BIASI / Il commissario tecnico della Nazionale albanese, Gianni De Biasi, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l'Italia in programma domani. Ecco le sue dichiarazioni, partendo dalla possibilità sfumata di allenare proprio gli 'Azzurri: "A tempo debito dirò chi è stato ad impedire il mio approdo in Nazionale. Non so se è un dirigente", afferma ironicamente.

"Vincere contro l'Italia sarebbe bello, sarei veramente molto felice se accadesse. Abbiamo raggiunto un livello che non era immaginabile. Dovremo essere ordinati ed organizzati in difesa per poi attaccare al momento debito".

O.P.