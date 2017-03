Real Madrid, Florentino Perez blinda Benzema

23/03/2017 19:19

CALCIOMERCATO REAL MADRID BENZEMA / Benzema a vita al Real Madrid. Parole e musica di Florentino Perez. Il numero uno madridista, intervenuto a 'Radio Montecarlo' nel corso del programma 'Team Duga' condotto dall'ex giocatore Cristophe Dugarry, ha blindato il suo centravanti. "Per me è il miglior attaccante del mondo", ha detto. "Non parliamo del suo rinnovo, per adesso. Ma, fosse per me, resterebbe con noi per sempre". Una chiusura netta alle voci di mercato: il francese era stato accostato recentemente anche al Milan.

N.L.C.