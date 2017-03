Calciomercato Roma, Boniek: "Szczesny vuole restare. Spalletti e Totti..."

23/03/2017 19:31

CALCIOMERCATO ROMA SZCZESNY / Wojciech Szczesny sta bene alla Roma. Parola di Zibi Boniek, presidente della Federazione calcistica polacca, che ai microfoni di 'Centro suono sport' ha rivelato: " Non so quale sarà il suo futuro, bisogna vedere cosa succede. Ho parlato con lui ieri sera a cena e dice che vorrebbe restare a Roma per giocare ancora con i giallorossi.. Chiaramente ha uno stipendio alto e bisogna vedere se la Roma è in grado di acquistare il suo cartellino. Lui, comunque, sta benissimo e questo lo posso assicurare. Se dovesse rimanere Wenger non credo resterà all'Arsenal, con un altro allenatore potrebbe tornare a Londra. Nel 2019 gli scade il contratto, quindi a giugno si deciderà in assoluto il suo futuro in un senso o nell'altro".



Boniek, poi, si sofferma su Spalletti e Totti: "Sono un grande estimatore di Spalletti, delle sue qualità tecniche e umane, è l'allenatore perfetto per questa Roma, conoscendolo non credo che voglia legarsi per più di due anni alla società. Chiaramente se ci sarà un giro di allenatore importanti, anche lui potrebbe andar via, ma mi farebbe piacere se restasse alla Roma. Credo però che voglia delle garanzie, ha bisogno di calciatori importanti per alzare il livello e vincere qualcosa. Quello che sento dire su Totti è tutto sbagliato: se Francesco smetterà di giocare a calcio, a mio parere, dovrebbe prendersi una pausa di un anno per studiare, approfondire certe dinamiche, analizzare per bene quale potrebbe essere il suo ruolo futuro a livello dirigenziale e in funzione di questo cambiare la sua vita".

L.P.