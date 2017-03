Milan, altra tegola per Montella: Gomez lascia il ritiro del Paraguay

23/03/2017 19:13

MILAN GOMEZ INFORTUNIO - Ieri è arrivata la notizia della fine anticipata della stagione per il capitano Ignazio Abate, adesso un nuovo problema in difesa arriva dal Sudamerica. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Nazionale del Paraguay ha annunciato che il difensore Gustavo Gomez è stato escluso dalla lista dei convocati del Ct Arce a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore oggi seguirà la Nazionale che giocherà contro l'Ecuador e successivamente lascerà il ritiro per fare ritorno a Milano.

A.L.