Italia-Albania, Buffon: "Futuro in buone mani. Magari potrei ritirarmi alla Zidane..."

23/03/2017 18:35

ITALIA ALBANIA CONFERENZA BUFFON / In conferenza stampa accanto al ct Ventura ha parlato anche il capitano dell'Italia, Gianluigi Buffon. Il portiere ha fatto il punto sulle News Italia e Calciomercato.it ha seguito tutto in diretta: "Il rispetto per l'Albania non è retorica, perché hanno dimostrato il loro valore negli ultimi anni. Anche agli Europei hanno fatto bene. Puntiamo alla vittoria anche pensando alla sfida contro la Spagna".

1000 PRESENZE - "Mi fa molto piacere. Vi posso dire che ce ne saranno altre mille", commenta il numero uno con un sorriso.

RITIRO - "Me la prendo con molta tranquillità. Uno punta sempre a vincere, stravincendo rischi di bruciarti".

CASO AGNELLI - "Non devo aggiungere altre parole rispetto a quelle già dette dal Presidente stesso".

CALENDARIO - "Speriamo di giocarci molto e quindi riformulare il calendario ci darebbe un po' una mano in questo senso".

Italia, Buffon su Donnarumma e Meret. Ritiro al Mondiale?

A 'Sky Sport' poi ha proseguito: "Non avrò emozioni particolari domani, quelle partite che davvero hanno avuto qualcosa di speciale sono le varie prime volte. Non c'è ansia, ma con determinazione siamo concentrati sull'importanza della gara. Io ho iniziato in Nazionale con uno spareggio nel '98 ed andò anche bene".

PORTA DEL FUTURO - "Sono felice ed orgoglioso di essere ancora qua con Donnarumma e Meret, hanno grandissime potenzialità e voglio vederli crescere. Quando non sarò più qui c'è una sostituzione e ci sono anche Perin ed Audero".

RITIRO E... ZIDANE! - "Uno si dà degli obiettivi, ma non ci sono certezze, se dovesse capitare al mondiale uscirò alla Zidane, magari con una capocciata a qualcuno", scherza in conclusione.