Sousa - Borussia Dortmund, vertice decisivo in serata

23/03/2017 18:48

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA BORUSSIA DORTMUND / L'addio tra Paulo Sousa e la Fiorentina è sempre più vicino. Il tecnico portoghese con ogni probabilità lascerà la Toscana al termine della stagione e l'ipotesi di un ritorno da allenatore al Borussia Dortmund, dopo avervi già giocato (e vinto una Champions League) si fa sempre più concreta.

Da Firenze, anzi, giungono voci di un probabile incontro, in serata, tra l'allenatore viola e il presidente dei tedeschi, Reinhard Rauball. Il numero uno giallonero avrebbe invitato il tecnico a cena al ristorante dell'Hotel Four Season, nel capoluogo toscano. La notizia è rilanciata dal portale 'FirenzePost'. Il sito fiorentino sostiene anche che, nel corso della cena, si potrebbe discutere del futuro di Kalinic. L'attaccante croato è molto legato al suo attuale allenatore e potrebbe decidere, eventualmente, di seguirlo nella nuova avventura, dopo aver già rinunciato ad andare a giocare in Cina proprio dopo un colloquio con il portoghese.

N.L.C.