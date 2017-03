Napoli, giocare poco ma bene può fare la differenza: ecco chi scende meno in campo

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

23/03/2017 19:01

NAPOLI CALCIATORI POCO IMPIEGATI / I nomi dei 'titolarissimi' della rosa del Napoli sono ben noti e risultano fondamentali per la squadra azzurra. Molti altri invece restano fuori spesso, troppo spesso, mettono il muso e in certi casi diventano delle succose occasioni di mercato. Tre elementi in particolare hanno sfondato il muro dei 3000 minuti trascorsi in campo: si tratta di Pepe Reina, Josè Maria Callejon e del capitano Marek Hamsik, tutti uomini ai quali Maurizio Sarri è restio a rinunciare. A questi ed ai vari Hysaj, Insigne, Ghoulam, fanno da contraltare altri giocatori le cui aspirazioni non corrispondono allo scarso minutaggio fatto registrare fino ad oggi. Esistono però dei casi differenti: se per Vlad Chiriches (1034 minuti in campo e 11 partite da titolare sulle 12 stagionali) si può parlare comunque di andamento soddisfacente, essendo il rumeno la prima scelta dietro agli intoccabili Albiol e Koulibaly, lo stesso non si può dire per Nikola Maksimovic, le cui presenze in campionato sono solo 8, con altre 2 in Champions League ed altrettante in Coppa Italia. Per minuti giocati il serbo ex Torino è dietro di pochissimo a Chiriches, ma la qualità delle prestazioni offerte ha lasciato molto a desiderare a causa dell'apprendistato che il centrale balcanico sta attraversando nell'assimilare i movimenti di una difesa a 4, con la quale non ha mai giocato. Maksimovic è da annoverare insomma nella lista degli scontenti, anche in virtù dei tanti soldi spesi dal Napoli per acquistarlo.

DAMMI UN ATTIMO ANCORA: I CALCIATORI DEL NAPOLI CHE GIOCANO MENO

Tra gli scontenti figurano anche Ivan Strinic (922' in campo) ed Emanuele Giaccherini (369'), che non riescono ad avere la meglio sui rispettivi concorrenti per imporsi nelle scelte di Sarri. Al contrario Marko Rog (426') ha guadagnato piano piano consensi, così come Lorenzo Tonelli (270') grazie anche ai due gol consecutivi messi a segno ad inizio 2017. Il difensore toscano paga però una condizione fisica deficitaria. Chi ha giocato poco è anche Christian Maggio (691'), ma il laterale veneto è conscio di rivestire un ruolo importante nello spogliatoio. E tralasciando i portieri Rafael e Sepe, stanno giocando poco sia Arkadiusz Milik (749') che Leonardo Pavoletti (264'), entrambi reduci da mesi di inattività ed offuscati dall'astro di Dries Mertens. Chiosa finale per Allan (1685), Jorginho (1805), Zielinski (1966) e Diawara (1568), costantemente in lotta tra loro per due posti a centrocampo: i primi due non sono più intoccabili come l'anno scorso e non sono mancate alcune dichiarazioni dei rispettivi agenti a sottolinearne un certo fastidio. La sensazione è che nella prossima stagione i nuovi possano definitivamente estrometterli dall'undici titolare, cosa che si sta già verificando con una certa regolarità adesso.