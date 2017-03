23/03/2017 18:03

CALCIOMERCATO REAL MADRID OTAMENDI / L'addio praticamente certo di Pepe a fine stagione impone al Real Madrid di cercare un'alternativa al centro della difesa. In realtà, ci sono diversi giocatori che ai 'blancos' si stanno offrendo, in vista della prossima stagione. Secondo 'Marca', uno di questi è Otamendi che, tuttavia, ad oggi non convince molto la dirigenza iberica.

N.L.C.