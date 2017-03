Calciomercato Napoli, Sebastiani rivela: "Ecco cosa mi ha detto Insigne"

23/03/2017 17:59

NAPOLI RINNOVO INSIGNE - In casa Napoli tiene banco la questione legata al prolungamento, con conseguente adeguamento dell'ingaggio, contrattuale di Lorenzo Insigne. Come riportato da Calciomercato.it, il nodo è legato alla questione dei diritti d'immagine. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, rivela il contenuto di un colloquio avuto proprio col prodotto del vivaio campano esploso in Abruzzo sotto la guida di Zeman. "Ho avuto modo di parlare con Lorenzo quando abbiamo giocato a Napoli - ha detto a 'Radio Marte' - Credo abbia tutta la voglia di restare per diventare una bandiera della squadra azzurra. Le parti, ovviamente, dovranno avvicinarsi".

A.L.