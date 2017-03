23/03/2017 17:53

INSTAGRAM INTER MURILLO GABIGOL / Durante la pausa per le Nazionali Murillo e Gabigol sono rimasti alla Pinetina per lavorare con il resto dei giocatori dell'Inter non convocati. Non solo allenamenti, ma anche qualche momento per staccare magari... cantando. E' questo quello che ha fatto il colombiano provocando la perplessità dell'attaccante che ha filmato tutto postandolo su Instagram.