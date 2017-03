Lazio, De Martino: "Nuovo direttore? Non mi risulta"

23/03/2017 16:56

NEWS LAZIO/ Il responsabile della comunicazione della Lazio Stefano De Martino, ha parlato così delle voci che vogliono la nomina di un nuovo direttore in casa biancoceleste: "Nuovo Dg o Ds alla Lazio? Non mi risulta assolutamente - ha spiegato ai microfoni di 'Radio Incontro Olympia' - Ho letto anche io queste cose, ma la Lazio sta lavorando bene con le sue figure dirigenziali, quindi non c’è nulla di tutto ciò. Poi c’è una stagione in corso e bisogna pensare a questo. Bisogna tornare in Europa, perché non si può pensare a una Lazio fuori dall’Europa".

S.F.