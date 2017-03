Calciomercato Manchester City, Nolito torna a 'casa'?

24/03/2017 03:17

CITY NOLITO CELTA - Dopo una prima parte di stagione su ottimi livelli, Nolito è uscito dall'undici di Pep Guardiola. Arrivato al Manchester City per 18 milioni di euro nell'estate scorsa, per il 30enne attaccante si è parlato di un possibile ritorno nella prossima sessione di mercato al Celta Vigo. "Nulla è impossibile, anche se a volte i desideri sono difficili da realizzare - le parole del direttore sportivo del club spagnolo, Minambres, al 'Mundo Deportivo' - Dovrebbero concretizzarsi circostanze economiche dipendenti più da Nolito che da noi. In ogni caso, manca ancora tanto alla fine della stagione e non abbiamo pensato a questa possibilità".

A.L.